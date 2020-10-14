Kamyonla çarpışan traktör ikiye bölündü
AFYONKARAHİSAR’ın Şuhut ilçesinde kamyonla çarpışan traktör ikiye bölündü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Şuhut- Efe köyü yolu istikametinde meydana gelen kazada, Efe köyden Şuhut istikametine giden İbrahim Y. idaresindeki 03 SB 591 plakalı traktörle karşı yönden gelen Vedat G.’nin kullandığı 03 EY 650 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon yol kenarındaki tarlaya devrilerek dururken, traktör ise ikiye bölündü. Kazada yaralanan olmadı.
Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Yol araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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