Kamyonetten yola savrulan fasulyeleri, sürücüler birlikte topladı

Olay, geçen cuma günü kent merkezindeki Dimes Kavşağı’nda meydana geldi. Kendi tarlasında yetiştirdiği sebzeleri kamyonetiyle satmaya götüren kamyonet sürücüsü, kavşaktan dönerken, 4 fasulye kasası yola düştü. Kasaların düştüğünü gören diğer sürücüler, saçılan fasulyeleri ezmemek için araçlarını durdurdu. Fasulyeler, sürücüler tarafından toplanarak yeniden kasalara yüklendi. O anlar mobese kameralarına da yansıdı.