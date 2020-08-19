MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKamyonetten yola savrulan fasulyeleri, sürücüler birlikte topladı
GeriGündem Kamyonetten yola savrulan fasulyeleri, sürücüler birlikte topladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 19.08.2020 - 15:00,Son Güncelleme:

Kamyonetten yola savrulan fasulyeleri, sürücüler birlikte topladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kamyonetten yola savrulan fasulyeleri, sürücüler birlikte topladı
Abone Olgoogle-news

TOKAT'ta, kamyonet kavşaktan dönerken içinde fasulye bulunan 4 kasa yere düştü. Diğer sürücüler, kamyonet sürücüsüne yardım ederek fasulyeleri yoldan topladı. O anlar ise mobese kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçen cuma günü kent merkezindeki Dimes Kavşağı’nda meydana geldi. Kendi tarlasında yetiştirdiği sebzeleri kamyonetiyle satmaya götüren kamyonet sürücüsü, kavşaktan dönerken, 4 fasulye kasası yola düştü. Kasaların düştüğünü gören diğer sürücüler, saçılan fasulyeleri ezmemek için araçlarını durdurdu. Fasulyeler, sürücüler tarafından toplanarak yeniden kasalara yüklendi. O anlar mobese kameralarına da yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle