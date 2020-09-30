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BATMAN (İHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 15:26 |  Son Güncelleme:

Kamyonetten telefon çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

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Kamyonetten telefon çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
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Batman’da kamyonetin kapısının açık bırakıldığını gören bir şahıs, saniyeler içinde cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kamyonetten telefon çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Batman Kısmet Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde bir kamyonet sürücüsü, aracının kapısını kilitlemeyerek kısa süreliğine bölgeden ayrıldı. Sürücüsünün kapıyı kilitlemediğini gören bir şahıs, saniyeler içinde araçta bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Araç sürücüsü kamyonete geldiğinde cep telefonunun çalındığını fark etti.
Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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