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Kamyonetten çuval çuval uyuşturucu çıktı

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#Gözaltı#Van'da Uyuşturucu#Uyuşturucu Operasyonu
Kamyonetten çuval çuval uyuşturucu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 21:18

Van'da kamyonetteki yün çuvallarının içine saklı 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Van'ın Gürpınar ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada tahtaların altına saklanmış yün çuvallarının içerisinde 82 kilogram skunk maddesi ile 40 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlık Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Gürpınar ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 82 kilogram skunk maddesi ile 40 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kamyonetten çuval çuval uyuşturucu çıktı

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Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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#Gözaltı#Van'da Uyuşturucu#Uyuşturucu Operasyonu

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