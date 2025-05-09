Kamyonetten atlayan kız çocuğu TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kaza, Tarsus girişinde D-400 karayolu Barbaros Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İ.H.B. idaresindeki 01 AOC 95 kamyonet seyir halindeyken arka koltuğunda oturan Zeynep Yıldız (16) henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda kapıyı açıp atladı. Yola düşen Yıldız'a, aynı yönde seyreden A.O. yönetimindeki 81 ACK 711 plakalı tanker çarptı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kız çocuğunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan inceleme sonrasında Yıldız'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.