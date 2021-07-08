Kamyonetten 17 kaçak göçmen çıktı

Akçakale Gümrük Kapısı'nda plakasız kamyonet, kontrolsüz geçmek isterken görevliler tarafından durduruldu. Sürücü indirilirken, kontrol edilen araçta, 4'ü çocuk 17 Suriyeli bulundu. Suriye’nin Tel Abyad kentinden yola çıkıp kaçak olarak sınırı geçmeye çalışan kişilerle ilgili işlem başlatıldı. Suriye uyruklu olduğu belirlenen sürücü ise gözaltına alındı.

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