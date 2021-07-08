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Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 08.07.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Kamyonetten 17 kaçak göçmen çıktı

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Kamyonetten 17 kaçak göçmen çıktı

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale Gümrük Kapısı'nda bir kamyonette yapılan aramada 17 kaçak göçmen yakalandı.

Akçakale Gümrük Kapısı'nda plakasız kamyonet, kontrolsüz geçmek isterken görevliler tarafından durduruldu. Sürücü indirilirken, kontrol edilen araçta, 4'ü çocuk 17 Suriyeli bulundu. Suriye’nin Tel Abyad kentinden yola çıkıp kaçak olarak sınırı geçmeye çalışan kişilerle ilgili işlem başlatıldı. Suriye uyruklu olduğu belirlenen sürücü ise gözaltına alındı.

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