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Kamyonetteki saman balyalarının arasında 8 kaçak göçmen yakalandı

#Ağrı#Kaçak Göçmen#Afgan

Ağrı'da kamyonet kasasında yüklü saman balyalarının arasında Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

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Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında saman yüklü kamyoneti durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine ekipler, kamyonette arama yaptı. Ekipler, kasadaki saman balyalarını boşalttığında 8 kaçak göçmenle karşılaştı.

Kamyonetteki saman balyalarının arasında 8 kaçak göçmen yakalandı

Araç sürücüsü gözaltına alınırken, Afganistan uyruklu olduğu belirlenen kaçaklar ise Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

Kamyonetteki saman balyalarının arasında 8 kaçak göçmen yakalandı

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#Ağrı#Kaçak Göçmen#Afgan

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