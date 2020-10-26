Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

Otogar kavşağında meydana gelen kazada Bekir Yüzbaşıoğlu’nun sürücüsü olduğu 16 BA 911 plakalı kamyonetle Ali İhsan Özkaya’nın (68) kullandığı 15 DN 560 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Bekir Yüzbaşıoğlu ve Aliihsan Özkaya ile araçlarda bulunan Tuğba Yüzbaşıoğlu (24), Yeliz Tosun (27), Hüseyin Berke Tosun (6), Zübide Özkaya (50) ve Belinay Tosun (2) yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.