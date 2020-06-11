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Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 11.06.2020 - 11:27,Son Güncelleme:

Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Atça Mahallesi İstasyon kavşağında meydana geldi. Mehmet Adıgüzel (45) yönetimindeki 09 RF 922 plakalı kamyonet ile Oğuzhan Nar'ın kullandığı 06 PAT 015 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kamyonet sürücüsü Mehmet Adıgüzel ile aracında bulunan Sebahattin Saltek (52) ve Ayşen Saltek (46) kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Sebahattin Saltek, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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