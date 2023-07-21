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Kamyonetle çarpıştı, takla atarak durdu: 1 yaralı

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#Trafik Kazası#Kaza#Kocaeli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 08:49

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kamyonetle çarpışan ticari taksi takla atarak durabildi. Yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, İzmit Yenidoğan Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.M.M. idaresindeki 41 T 0028 plakalı ticari taksi, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle M.Ö. idaresindeki 16 ATS 801 plakalı Fiat marka kamyonete çarpıp savruldu. Taksi, çarpışmanın etkisiyle takla atarak ters durabildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla taksinin sürücüsü Ş.M.M. taksiden çıkarıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı taksi sürücüsü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın yaşandığı bölgede trafik yoğunluğu oluşurken trafik polisleri, güvenli geçişleri sağlamak adına yolu kontrollü olarak tek şeritten verdi. Kazalı araçların çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

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Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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#Trafik Kazası#Kaza#Kocaeli