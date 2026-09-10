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Kamyonetle çarpışan otomobil takla attı: Sürücü yaralandı

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#Trafik Kazası#Antalya Gazipaşa#Kamyonet Çarpışma
Kamyonetle çarpışan otomobil takla attı: Sürücü yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 11:29

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü A.U. yaralanırken, kontrolden çıkan kamyonet park halindeki ticari araca çarptı.

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Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi üzerinde meydana geldi. A.U. idaresindeki 42 BAT 41 plakalı otomobil, caddeye çıkan M.K.'nin kullandığı 07 UM 137 plakalı kamyonetle çarpışıp, takla attı.

Kamyonetle çarpışan otomobil takla attı: Sürücü yaralandı

Kontrolden çıkan kamyonet ise park halindeki 07 CFE 470 plakalı ticari araca çarptı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü A.U. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kamyonetle çarpışan otomobil takla attı: Sürücü yaralandı

Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Trafik Kazası#Antalya Gazipaşa#Kamyonet Çarpışma

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