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Cemal YILDIRIM- Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2021 - 19:13 | Son Güncelleme:

Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde, kavşakta kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Özcan Gökçe (39) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13:00 sıralarında Aydın-Muğla karayolu, İtalyan Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Müzisyen Özcan Gökçe’nin kullandığı 09 AAH 674 plakalı motosiklet, kavşakta Mehmet Sarı yönetimindeki 09 U 2161 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Evli, bir çocuk babası olan kasksız motosiklet sürücüsü Gökçe yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gökçe, ardından durumu ağır olduğu gerekçesiyle Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alınan Gökçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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