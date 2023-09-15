Kamyonetiyle dehşet saçtı: 3 kişiyi ezip geçti

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Muğla Fethiye’de Murat Erdoğan ile kuzeni Bilal Erdoğan arasında önceki gün yaş sebze ve meyve halinde bulunan bir işyerinde tartışma çıktı. Tartışma sonrası bölgeden ayrılan Murat Erdoğan, bir süre sonra kamyonetiyle yeniden işyerinin önüne gelerek aracın içerisinde beklemeye başladı.

Kamyonetteki Murat Erdoğan’ı gören Bilal Erdoğan’ın eşi Fatma Erdoğan, elindeki sopayla araca vurdu. Murat Erdoğan ise kullandığı kamyonetle önce Fatma Erdoğan’a çarptı, ardından Bilal Erdoğan ile diğer kuzeni Alaattin Erdoğan’ın üzerine aracını sürdü.

Bilal Erdoğan

KUZENİ ÖLDÜ

Kamyonetin altında kalan 3 kişi hareketsiz şekilde yerde yatarken, Murat Erdoğan olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilal Erdoğan’nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Fatma Erdoğan ve Alaattin Erdoğan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Denizli’deki kardeşi Aziz Erdoğan’ın yanına kaçtığı belirlenen Murat Erdoğan, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Murat Erdoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kardeşi Aziz Erdoğan serbest kaldı.