Kamyonetin önünü kesip kurşunladılar

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Otomobilden inen şüpheliler, tabanca ile kamyonet içindeki Ali Çiftçi’ye peş peşe ateş etti. Saldırının ardından şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çiftçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Çiftçi, sağlık çalışanlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çiftçi’nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.