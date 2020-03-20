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VAN, (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 10:02,Son Güncelleme:/

Kamyonetin marşpiyel boşluğunda 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Kamyonetin marşpiyel boşluğunda 7 kilo metamfetamin ele geçirildi
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VAN'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonette narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, ön tekerler davlumbaz altındaki marşpiyel boşluğuna gizlenmiş 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, ön sağ ve sol teker davlumbaz altındaki marşpiyel boşluğuna gizlenmiş 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü Ö.D. gözaltına alındı.

Ö.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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