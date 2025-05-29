×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kamyonetin kasasına tırmanırken düşüp öldüğü öne sürülmüştü! Enes'in ölüm nedeni belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Kamyonet#Jandarma
Kamyonetin kasasına tırmanırken düşüp öldüğü öne sürülmüştü Enesin ölüm nedeni belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 10:16

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybedip düşerek öldüğü öne sürülen Enes Çelebi'nin (4), akrabası Mustafa Ö.'nün (37) geri manevra yaptığı aynı aracın altında kalıp, hayatını kaybettiği tespit edildi. Mustafa Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocagür Mahallesi 3654 Sokak'ta meydana geldi. Enes Çelebi, annesi Durdu Çelebi ile birlikte akrabalarının nişan törenine geldi. Hazırlıkların sürdüğü sırada, Enes'in evin önünde park halinde bulunan amcasına ait 09 DL 053 plakalı kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybedip düştüğü öne sürüldü. Ağır yaralanan Çelebi, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Enes Çelebi doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Durdu ve Ferhat Çelebi çiftinin tek çocuğu olan Enes'in ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Kamyonette yapılan incelemede, lastik ve ön kaput kısmında kan izlerine rastlandı.

Kamyonetin kasasına tırmanırken düşüp öldüğü öne sürülmüştü Enesin ölüm nedeni belli oldu

Ekiplerin çalışmalarında, Enes'in uzaktan akrabası Mustafa Ö.'nün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaydan birkaç saat sonra gözaltına alınan Mustafa Ö., jandarmadaki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi.
Kamyonetin kasasına tırmanırken düşüp öldüğü öne sürülmüştü Enesin ölüm nedeni belli oldu

Haberin Devamı

Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Gözden KaçmasınUçurum faciası: 2 ölü, 1 yaralıUçurum faciası: 2 ölü, 1 yaralıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Kamyonet#Jandarma

BAKMADAN GEÇME!