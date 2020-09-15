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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

Kamyonetin kadına çarptığı kaza anı kamerada

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Kamyonetin kadına çarptığı kaza anı kamerada
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ISPARTA'da yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı A.A. adlı kadın, ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, pazar günü saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 108. Cadde'de meydana geldi. Sürücüsünün adı açıklanmayan 32 PK 375 plakalı kamyonet, önce yolun karşısına geçmeye çalışan A.A. adlı kadına, ardından da park halindeki otomobile çarptı. Kazada A.A. ağır yaralandı, kamyonet sürücüsü ise kaçtı.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.A. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan sürücü ise bir süre sonra emniyete giderek, teslim oldu.

Bu arada kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin A.A'ya çarptığı ve çevredeki vatandaşların yaralanan kadına müdahale ettiği görüldü.

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