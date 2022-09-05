Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kamyonetin çarptığı kadının ayak parmakları koptu

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Şişli#Kaza
Kamyonetin çarptığı kadının ayak parmakları koptu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 09:30

İstanbul Şişli'de arıza nedeniyle yolda kalan kamyonet, bir başka sürücü tarafından çalıştırılmaya çalışılırken, aniden hareket etti. Yolda yürüyen kadının ayağının üzerinden geçen kamyonet, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Ayak parmakları kopan kadın hastanede tedavi altına alındı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haberin Devamı

2 Eylül Cuma günü saat 17:15 sıralarında arıza yapan bir kamyonet, yol ortasında kaldı. Arızalı kamyonet yoğun trafiğe neden oldu. Kamyonet sürücüsü aracını çalıştırmak için bir süre çabaladı. Bu sırada bir başka kamyonetin sürücüsü Mehmet M., yardıma geldi. Arızalı kamyoneti çalıştırmayı deneyen Mehmet M., bir anda hareket eden aracın kontrolünü kaybetti. Kamyonet yolda yürüyen Feyza T.'ye çarparak, ayağının üzerinden geçti. Kamyonet bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

 AYAĞINDAKİ 4 PARMAK KOPTU

Ayağı kamyonet lastiğiyle orta refüj arasında kalan Feyza T.'nin 4 parmağı koptu. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis merkezine götürülen sürücü Mehmet M., Feyza T.'nin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı. Baltalimanı Kemik Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Feyza T.'nin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Güvenlik kamerası kayıtlarına giren görüntülerde, hareket eden kamyonetin kadına çarptıktan sonra ayağını ezdiği, duvara çarparak durması sonrası, Feyza T.'nin korkuyla kaçtığı görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Şişli#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa

BAKMADAN GEÇME!

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa