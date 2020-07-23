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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 14:38,Son Güncelleme:

Kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

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Kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Ali Kaçman (17) yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu, Erbiller Kavşağı'nda meydana geldi. Turgutlu'dan Ankara yönüne giden Ali Kaçman yönetimindeki elektrikli bisiklete, kontrolsüz şekilde yan yoldan çıkan Ali Yıldız'ın (54) kullandığı 45 TF 853 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü Kaçman, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Kaçman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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