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Kamyonetin arkasındaki tesisat görenleri şaşkına çevirdi

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#Kamyonet#Tesisat#Zonguldak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 12:54

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir balıkçı esnafının; kamyonetinin kasasına yaptırdığı sıhhi tesisat görenleri şaşırttı.

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İlçede kamyonetiyle balık satan Sertan Işıltan isimli esnaf, arkadaşının da yardımıyla kamyonetinin kasasına sıhhi tesisat döşedi. Kasanın üç noktasına borular bağlanan borular, birbirleriyle birleştirilerek suyun tahliye edilmesi sağlandı. Kasada sattığı balıkları için üç kova ile iş yaparken tesisat sayesinde tek kova kullandığını söyleyen Işıltan, görenleri hayrete düşürdü.

Kamyonetin arkasındaki tesisat görenleri şaşkına çevirdi

Kamyonetin arkasından sarkan tesisatı görenler ise "Kullandığı yöntem güzel ama ilginç" yorumunu yaptı. Işıltan, böyle bir fikrin arkadaşının aklına geldiğini söyleyerek, "Tesisatı arkadaşım yaptı. Tekrardan su aksın diye. Normalde üç kova kullanıyordum bu tesisat ile tek kova kullanıyorum" diye konuştu.

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Kamyonetin arkasındaki tesisat görenleri şaşkına çevirdi

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#Kamyonet#Tesisat#Zonguldak

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