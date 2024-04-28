×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kamyonete tutunan patenli gencin kahreden ölümü

Güncelleme Tarihi:

#Paten#Antalya#Berat Bayram
Kamyonete tutunan patenli gencin kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 12:00

Antalya'da kamyonetin arkasına tutunup, dengesini kaybedince gelen otomobilin altında kalan patenli Berat Bayram (14), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda seyreden kamyonetin arkasına tutunan patenli Berat Bayram, dengesini kaybedince arkasından gelen 07 AYH 995 plakalı otomobilin altında kaldı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Berat, hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonete tutunan patenli gencin kahreden ölümü

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ortaokul son sınıf öğrencisi Berat Bayram'ın babası Sefa ile annesi Kıymet Bayram, sabah saatlerinde morga geldi. Cenaze alındığı sırada anne Bayram gözyaşlarına boğulurken, yakınları sayesinde ayakta durabildi. Cenaze defnedilmek üzere Kepez ilçesi Fatih Mezarlığı'na götürüldü. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paten#Antalya#Berat Bayram

BAKMADAN GEÇME!