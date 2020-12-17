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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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DÜZCE'de, kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ozan Demirez, yaralandı.

Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaza, öğle saatlerinde TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ozan Demirez yönetimindeki 06 BFB 076 plakalı otomobil, önce aynı yöne giden Aytekin Yılmaz yönetimindeki 16 STG 60 plakalı kamyonete, ardından da refüjdeki bariyere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ozan Demirez yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demirez sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kamyonet sürücüsü Aytekin Yılmaz, "Şaşırdım kaldım. Orta şeritte giderken arkadan vurdu. Bir tur döndü, bariyerlere vurdu. Ben de sağ şeritte durdum" dedi.

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