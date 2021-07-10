Kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

A.D. yönetimindeki 19 AAL 608 plakalı otomobil, A.B.'nin kullandığı 55 PM 434 plakalı kamyonete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.D. ile birlikte araçta bulunan B.D., O.D., F.D. ve N.D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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