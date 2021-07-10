MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKamyonete arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
GeriGündem Kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Burak CAN-DHA
Haber Giriş: 10.07.2021 - 00:11 | Son Güncelleme:

Kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de, otomobilin kamyonete çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

A.D. yönetimindeki 19 AAL 608 plakalı otomobil, A.B.'nin kullandığı 55 PM 434 plakalı kamyonete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.D. ile birlikte araçta bulunan B.D., O.D., F.D. ve N.D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi