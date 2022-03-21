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Kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

#Manisa#Trafik#Kaza
Kamyonet, TIRa arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan kamyonettin sürücüsü A.G. yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan Ramazan Güler (41) yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında İzmir-Manisa kara yolu Karakoca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Manisa yönüne giden A.G. yönetimindeki 64 BR 393 plakalı kamyonet, A.B.'nin kullandığı 10 ABT 460 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, kamyonette yolcu olarak bulunan Ramazan Güler’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü A.G. ise başından yaralandı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi hastanesine kaldırılıp, tedaviye alınan A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Manisa#Trafik#Kaza

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