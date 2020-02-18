MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKamyonet tarlaya devrildi: 8 yaralı
GeriGündem Kamyonet tarlaya devrildi: 8 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2020 - 14:34,Son Güncelleme:/

Kamyonet tarlaya devrildi: 8 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kamyonet tarlaya devrildi: 8 yaralı

KONYA'da fabrika işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Görsel Sokak'ta meydana geldi. Bir mobilya üretim fabrikasında çalışan işçileri taşıyan S.K. (38) yönetimindeki 42 TR 906 kamyonet, sokağa dönerken tarlaya devrildi. Kazada, kamyonetin kasasında bulunanlarında içerisinde olduğu 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle