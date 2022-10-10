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Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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#Osmaniye#Kamyonet#Trafik Kazası
Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 17:17

Osmaniye'de bir kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kamyonetteki Selahaddin Uçar hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor.

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Kaza, Osmaniye Aslantaş-Çamlıbel yolu arası Kazmaca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki bri kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan yaralı 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan ve durumu ağır olan yaralılardan Selahaddin Uçar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer 2 yaralının tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Osmaniye#Kamyonet#Trafik Kazası

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