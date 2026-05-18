×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kamyonet, park halindeki otomobile çarptı: 3 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Kaza#Çankırı
Kamyonet, park halindeki otomobile çarptı: 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 17:06

Çankırı'da, kamyonetin park halindeki otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde, Çerkeş ilçesi D-100 kara yolu Kadıköy mevkisinde meydana geldi. Şeref C. idaresindeki 34 KMA 798 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki Ahmet Kapan idaresindeki 34 NSD 26 plakalı otomobile çarptı.

Kamyonet, park halindeki otomobile çarptı: 3 ölü

Kazada otomobildeki Dürdane Mindavallı hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Kapan ile aynı araçtaki Mehmet Kapan ve Selime Kapan ile kamyonetin sürücüsü Şeref C., yanındaki Saliha Ç., Mehmet Can C. ve Talha D. yaralandı.

Kamyonet, park halindeki otomobile çarptı: 3 ölü

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Kapan ve Selime Kapan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Kaza#Çankırı

BAKMADAN GEÇME!