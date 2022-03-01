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Kamyonet, park halindeki 6 araca çarptı, son anda kurtuldu: 'Şoktayım'

#İstanbul#Şişli#Hüseyin Aygın
Kamyonet, park halindeki 6 araca çarptı, son anda kurtuldu: Şoktayım

İstanbul Şişli'de yokuştan kayan kamyonet, 4 otomobil ile 2 motosiklete çarptı. Kazada park halinde bulunan hafif ticari aracın şoförü yaralandı. Yolda yürüyen üç kişi ise kazadan son anda kurtuldu. Kamyonetin önünden son anda kaçan Umut Nevzat Atasever, "Dondum kaldım. Hala daha şoktayım. Bir iki dakika ile kurtuldum" dedi.

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Kaza, Operatör Raif Bey Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Aygın’ın kullandığı kamyonet, yokuştan kayarak 4 otomobil ve 2 motosiklete çarptı. Kamyonetin çarptığı hafif ticari aracın içindeki sürücü yaralandı.

Kamyonet, park halindeki 6 araca çarptı, son anda kurtuldu: Şoktayım

Hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücü Sinan Kayacan, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan şoför ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Kamyonet, park halindeki 6 araca çarptı, son anda kurtuldu: Şoktayım

"DONDUM KALDIM"

Kamyonetin önünden son anda kaçan Umut Nevzat Atasever, "Biz caddeden yürüyorduk. Yoldan aşağıya inerken önce bir ses geldi. Ben araç bir yerde sürttü zannettim. Tam benim önümde beyaza bir araca vurdu. Ben aracın önündeydim. Dondum kaldım. Hala daha şoktayım. Bir iki dakika ile kurtuldum. Hayat kıymetli bir şey" dedi.

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Kamyonet, park halindeki 6 araca çarptı, son anda kurtuldu: Şoktayım

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#İstanbul#Şişli#Hüseyin Aygın

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