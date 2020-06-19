MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKamyonet ormanlık alana düştü: 3 yaralı
GeriGündem Kamyonet ormanlık alana düştü: 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS,(Mersin),(DHA)
Haber Giriş: 19.06.2020 - 17:41,Son Güncelleme:

Kamyonet ormanlık alana düştü: 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kamyonet ormanlık alana düştü: 3 yaralı
Abone Olgoogle-news

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sağanak etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yolun kenarındaki ormanlık alana düştü. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki Aralık mevkisinde meydana geldi. Ali K. yönetimindeki 33 PJ 549 plakalı kamyonet, öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle kayarak, yol kenarındaki ormanlık alana düştü. Kamyonetin sürücüsü Ali K. ile yanında bulunan eşi Meral K. annesi Saniye K. yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma trafik timleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle