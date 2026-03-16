×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kamyonet kasasındaki yolculukta korkunç son

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Trafik Kazası#Antalya
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 09:33

Antalya'nın Serik ilçesinde eşinin kullandığı kamyonetin kasasından dengesini kaybedip düşen Habibe Şimşek (56) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Kaza dün saat 18.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi Gökçeler mevkinde meydana geldi. Ati Şimşek'in (55) kullandığı 07 BVF 315 plakalı kamyonetin kasasında bulunan eşi Habibe Şimşek, araç seyir halinde iken dengesini kaybederek düştü. Ati Şimşek'in kazayı bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrası Habibe Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk otopsinin ardından Habibe Şimşek'in cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
