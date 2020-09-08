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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 14:48 |  Son Güncelleme:

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
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DİYARBAKIR'da mobilya yüklü kamyonetin kasasında, 2 kişinin güvenlik önlemi almadan, mobilyaları tutarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Diclekent Bulvarı üzerinde, dün öğle saatlerinde hareket halindeki 21 ABC 262 plakalı mobilya yüklü kamyonetin kasasında bulunan 2 kişinin tehlikeli yolculuğunu sürücüler cep telefonu kamarasıyla kaydetti. Bir süre bulvarda ilerleyen kamyonet, ardından gözden kayboldu.

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