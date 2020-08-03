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DHA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 11:44,Son Güncelleme:

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
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Silivri'den İstanbul yönüne giden kamyonetin kasasında 10'u aşkın kişinin tehlikeli yolcuğu kameraya yansıdı.

Silivri'den İstanbul yönüne ilerleyen kamyonetin kasasında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10'u aşkın kişi yolculuk yaptı.

Üstü açık, küçük kamyonetin kasasında tehlikeye aldırmadan adeta üste üstü yolculuk yapan kişiler arasında olan erkekler ayakta durdu. Ayaktaki erkekler tehlikeli hareketlerde de bulundu. O anlar kamyonetin hemen arkasındaki araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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