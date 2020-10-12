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Haber Giriş: 12.10.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

Kamyonet kasasında akılalmaz yolculuk!

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Kamyonet kasasında akılalmaz yolculuk!
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Ümraniye’de seyir halindeki bir kamyonetin kasasında, yüklerin üzerinde korunaksız olarak seyahat eden kişi, görenleri endişelendirdi. Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye’den Sancaktepe yönüne doğru seyir halindeki kamyon, sürücülerin dikkatini çekti. Masa ve sandalyelerle yüklü kamyonun kasasındaki kişi, korunaksız olarak seyahat ederken, bu anlar başka sürücü tarafından kayda alındı.

Kamyonet kasasında akılalmaz yolculuk

Kamyon kasasında, yüklerin üzerinde giden kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

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