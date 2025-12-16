×
Kamyonet karla kaplı yolda şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 20:13

Ordu’nun Gölköy ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonetteki 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bayıralan Mahallesi’nde meydana geldi. İlker Göl (36) yönetimindeki 52 AGU 294 plakalı kamyonet, karla kaplı yolda karşı yönden gelen bir araca yol vermek amacıyla manevra yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan sürücü İlker Göl ile kamyonetteki Çiğdem Canlı (38), Emine Canlı (35), Aslı Göl (27), Fatma Göl (37) ve Eda Canlı (24), sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Çiğdem Canlı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şarampole yuvarlanan kamyonet ise çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

 

