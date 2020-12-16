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DÜZCE (İHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 12:54 | Son Güncelleme:

Kamyonet kanala uçmaktan son anda kurtuldu: 1 yaralı

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Kamyonet kanala uçmaktan son anda kurtuldu: 1 yaralı
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Düzce’de otomobil ile çarpışarak savrulan kamyonet kanala uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kamyonet kanala uçmaktan son anda kurtuldu: 1 yaralı
Kaza, öğlen saatlerinde Düzce merkezde Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yeni mahalle kanal boyunda Yeni Mahalle köprüsü girişinde Sema Ö.’nün kullandığı 81 DV 760 plakalı otomobil ile Mustafa K.’nın kullandığı 54 HL 380 plakalı kamyonet, köprü girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yol kenarındaki kanalın korkuluklarına kadar sürüklendi. Kanala uçmaktan son anda kurtulan kamyonet sürücüsü Mustafa K. ise yaralandı. Yaralı sürücü 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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