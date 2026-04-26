×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Kaza#Siirt
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 18:00

Siirt’in Kurtalan ilçesinde koyun yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Toytepe köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen koyun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kamyonet devrilirken, otomobil tarlaya yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada kamyonetteki çok sayıda koyunun da öldüğü belirtildi.

Haberin Devamı

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

