Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Toytepe köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen koyun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kamyonet devrilirken, otomobil tarlaya yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada kamyonetteki çok sayıda koyunun da öldüğü belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.