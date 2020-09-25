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KONYA (İHA)
Haber Giriş: 25.09.2020 - 11:10 | Son Güncelleme:

Kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile üç tekerli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ziya Gökalp Mahallesi Türkmen Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.F.G.'nin kullandığı üç tekerli elektrikli bisiklet ile H.K.’nin idaresindeki 34 TH 3690 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada elektrik bisiklette bulunan R.F.G. ve yolcu olarak bulunan C.G. yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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