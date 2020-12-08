MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKamyonet, drenaj kanalına devrildi: 5 yaralı
GeriGündem Kamyonet, drenaj kanalına devrildi: 5 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Kamyonet, drenaj kanalına devrildi: 5 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kamyonet, drenaj kanalına devrildi: 5 yaralı
Abone Olgoogle-news

ADANA'da kontrolden çıkan kamyonetin drenaj kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, geç saatlerde merkez Yüreğir ilçesi Çağırkanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Giriş yönetimindeki 52 AY 382 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak drenaj kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile kamyonette bulunan 2'si Suriye uyruklu 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan sürücü Giriş'in durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle