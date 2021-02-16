MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKamyonet buzlanan yolda devrildi; amca- yeğen kazayı yara almadan atlattı
GeriGündem Kamyonet buzlanan yolda devrildi; amca- yeğen kazayı yara almadan atlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Erol ERDAL/EMİRGAZİ (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Kamyonet buzlanan yolda devrildi; amca- yeğen kazayı yara almadan atlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kamyonet buzlanan yolda devrildi; amca- yeğen kazayı yara almadan atlattı
Abone Olgoogle-news

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde, Tahir Atçeken ve yeğeni Hasan Atçeten, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrilen kamyonetten yara almadan kurtuldu. Amca ile yeğenin kesim için götürdükleri büyükbaşlardan 1'i ise yaralandı.

Kamyonet buzlanan yolda devrildi; amca- yeğen kazayı yara almadan atlattı
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Emirgazi- Ereğli yolu Kutören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tahir Atçeken, 42 ACV 241 plakalı kamyonete yüklediği 4 büyükbaşı yeğeni Hasan Atçeten ile kesim için Ereğli'ye götürmek üzere yola çıktı. Atçeken'in kullandığı kamyonet, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Tahir Atçeken ve yeğeni Hasan Atçeken yara almazken, büyükbaş hayvanlardan 1'i yaralandı.
Kamyonet buzlanan yolda devrildi; amca- yeğen kazayı yara almadan atlattı

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle