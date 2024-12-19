Kamyonet 300 metre yükseklikten uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

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Kaza, sabah saatlerinde, Sason ilçesinde meydana geldi. Geçitli köyünden ilçe merkezine seyir halindeki Latif Ş.’nin hakimiyetini yitirdiği 34 DBA 431 plakalı kamyonet, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kamyonetin sürücüsü ile Gülsüme Kaplan, Muhammet A., Cahit Y., Fersende Ş., İsmail Y. ve Hüseyin T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gülsüme Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaplan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yaralılardan 3’ünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.