MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKamyondan düşüp hayatını kaybetti
GeriGündem Kamyondan düşüp hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
KOCAELİ (İHA)
Haber Giriş: 17.02.2020 - 10:30,Son Güncelleme:/

Kamyondan düşüp hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kamyondan düşüp hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hurda yüklü kamyonun üzerindeyken dengesini kaybederek aşağı düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda Hüseyin Baldır (40) isimli vatandaş hurda yüklü kamyonun üzerini branda ile kapatmak isterken dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Baldır, Kocaeli Devle Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Baldır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Baldır’ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Baldır’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Niğde’ye gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle