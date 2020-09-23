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Tayfur KARA, Hakan AKGÜN - DHA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 09:47 | Son Güncelleme:

Kamyoncuları hedef alıyorlardı... Şafak operasyonuyla gözaltına alındılar

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Samsun'da, kadınların otostop çekerek ya da önlerine yatarak durdurdukları kamyonlardan gasp yapanlara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınların otostop çekerek ya da önlerine yatarak durdurdukları seyir halindeki kamyonlardan ürünlerin gasbedildiği yönünde ihbar aldı. Son olarak bir kamyonu durduran kişiler, bu yöntemle 1 ton 600 kilo buğdayı gasp etti. Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gasp olaylarına karışanlara yönelik şafak baskını düzenlendi. 70 ekip, 270 polisin katıldığı operasyonda, 2'si kadın 3 şüpheli evlerinde gözaltına alındı.

Kamyoncuları hedef alıyorlardı... Şafak operasyonuyla gözaltına alındılar

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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