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Kamyona çarpan otomobildeki genç kadın hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Samsun
Kamyona çarpan otomobildeki genç kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 09:10

Samsun'da yoldan çıkıp park halindeki kamyona çarpan otomobil parçalanırken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 33. kilometresinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Boğa idaresindeki 06 N 1178 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarında bulunan ve akaryakıt istasyonuna geçmek için bekleyen 55 RG 110 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kamyona çarpan otomobildeki genç kadın hayatını kaybetti

Kazada parçalanan Otomobilde bulunan Naciye Boğa (26) olay yerinde hayatını kaybetti, araç sürücüsü Necati Boğa (38), Fadime Boğa (59) ve Elif Göçmen (13) ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyona çarpan otomobildeki genç kadın hayatını kaybetti

Kamyona çarpan otomobildeki genç kadın hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Samsun

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