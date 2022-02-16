Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vakalar hafif ama her şey iyi gitmiyor... Vefatlardaki durum maalesef çok kötüVakalar hafif ama her şey iyi gitmiyor... Vefatlardaki durum maalesef çok kötü!#Koronavirüs
Putin-Scholz görüşmesi başladı Yine aynı masaPutin-Scholz görüşmesi başladı! Yine aynı masa#Olaf Scholz
Galatasaraya Luis Campostan kötü haber Dünya devi talip oldu, planlar suya düşebilir...Galatasaray'a Luis Campos'tan kötü haber! Dünya devi talip oldu, planlar suya düşebilir...#Luis Campos
Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme ABD Başkanı Biden: Saldırı riski hâlâ varRusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme! ABD Başkanı Biden: Saldırı riski hâlâ var#Biden
Scholz ve Putinden önemli açıklamalarScholz ve Putin'den önemli açıklamalar#Olaf Scholz
NATO açıklaması sonra hava bir anda değişti Saldırı için saat verdilerNATO açıklaması sonra hava bir anda değişti! Saldırı için saat verdiler#Rusya
Arif Şentürk hayatını kaybettiArif Şentürk hayatını kaybetti#Arif Şentürk
Erdoğana BAEde mehteran sürpriziErdoğan'a BAE'de mehteran sürprizi! #Cumhurbaşkanı
Tacizci müdür tutuklandı Kaymakam uyarmış: Öğrenciler için tehlikeliTacizci müdür tutuklandı! Kaymakam uyarmış: Öğrenciler için tehlikeli#Taciz
Kripto para piyasaları hareketlendi Bitcoin ve Ethereumda hızlı yükseliş...Kripto para piyasaları hareketlendi! Bitcoin ve Ethereum'da hızlı yükseliş...#Kripto Para Piyasaları
Vahşetin bahanesi yine aynı Hamile kadının canına kıyıp teslim olduVahşetin bahanesi yine aynı! Hamile kadının canına kıyıp teslim oldu#Cinayet
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
Uyuyan tapu sistemi... Hemen e-devlete girip önlem alın'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın#Istanbul
Ozan Güvenin şoförü dinlendi: Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardıOzan Güven'in şoförü dinlendi: Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardı#Ozan Güven
Beklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdiBeklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdi#Prens Harry
HABERLERGündem Haberleri

Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

#Kaza#Kamyon #Tekirdağ
Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Tekirdağ'da, arkadan çarptığı kamyona sıkışarak yaklaşık 65 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü C.A., ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, gece yarısı Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi. C.A. yönetimindeki 34 VE 1006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerlemekte olan F.G.'nin kullandığı 22 RN 763 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyona saplanan otomobil yaklaşık 65 metre sürüklenirken, araçta sıkışan sürücü C.A., ağır yaralandı.

Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı otomobilden çıkarılan C.A., kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberin Devamı

Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Kamyon#Tekirdağ

BAKMADAN GEÇME!

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs