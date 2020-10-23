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Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 13:47 | Son Güncelleme:

Kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü

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Kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü
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IĞDIR'da, önünde giden kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ziyatali Vesge (53) hayatını kaybetti.

Kaza saat 11.00 sıralarında Iğdır-Erzurum Karayolu'nun Küllük köyü mevkisinde meydana geldi. 76 AAD 171 plakalı motosikletiyle Iğdır'dan Küllük köyüne giden 2 çocuk babası Ziyatali Vesge, aynı istikamette seyreden Vedat Kanat (49) yönetimindeki 25 FB 919 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Ziyatali Vesge, kaza yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asım Karadauman, "Yardıma koştum ama motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı. Ambulans ve jandarmaya bilgi verdik" dedi.

Kamyon şoförü Vedat Kanat ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerine gelen Vezge'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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