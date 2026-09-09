×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kamyona arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: Aynı aileden 4 kişi öldü

Güncelleme Tarihi:

#Levent Çerçi#Fatma Çerçi#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 12:58

Şanlıurfa’da kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi kaza yerinde, araçta bulunan Fatma Çerçi, Mustafa Çerçi ve Büşra Çerçi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan 2 ağır yaralının tedavisi sürüyor.  Ailenin taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova -Şanlıurfa karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı.

Kamyona arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: Aynı aileden 4 kişi öldü

Levent Çerçi'nin (41) kullandığı 27 APV 283 plakalı hafif ticari araç, sürücünün öğrenilemeyen 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi ise ağır yaralandı.

Kamyona arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: Aynı aileden 4 kişi öldü

İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Çerçi (36) Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kamyona arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: Aynı aileden 4 kişi öldü

Kazada yaralanan Fatma Özel (16) ve Ayşegül Çerçi’nin (17) ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan ailenin taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi. 

Kamyona arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: Aynı aileden 4 kişi öldü

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

Gözden KaçmasınKarı kocayı katledip evlerini ateşe verdiler: İçerideki incelemede dikkat çeken detayKarı kocayı katledip evlerini ateşe verdiler: İçerideki incelemede dikkat çeken detayHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Levent Çerçi#Fatma Çerçi#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!