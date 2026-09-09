Kamyona arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: Aynı aileden 4 kişi öldü

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Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova -Şanlıurfa karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı.
Levent Çerçi'nin (41) kullandığı 27 APV 283 plakalı hafif ticari araç, sürücünün öğrenilemeyen 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi ise ağır yaralandı.
İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Çerçi (36) Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan Fatma Özel (16) ve Ayşegül Çerçi’nin (17) ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan ailenin taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.