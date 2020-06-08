MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKamyon zulasından 83 kilo esrar çıktı
GeriGündem Kamyon zulasından 83 kilo esrar çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 10:04,Son Güncelleme:

Kamyon zulasından 83 kilo esrar çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kamyon zulasından 83 kilo esrar çıktı
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP'te, polisler tarafından durdurulan ve eğitimli köpek kullanılanarak arama yapılan kamyonda 83 kilo 780 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kent girişinde uygulama noktası oluşturan polisler, şüphelendikleri araçları durdurarak eğitimli köpek 'Onix' ile aradı. Şüphe üzerine durdurulan sürücüsü ve plakası açıklanmayan kamyonda da arama yapıldı. Eğitimli köpekle yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 84 parça halinde 83 kilo 780 gram esrar bulundu. Esrara el koyan polis, gözaltına aldığı sürücüyü sorgulamaya başladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle