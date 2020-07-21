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Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2020 - 02:13,Son Güncelleme:

Kamyon yolun ortasında alev aldı! Yürekler ağza geldi

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Kamyon yolun ortasında alev aldı! Yürekler ağza geldi
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Erzurum merkez Palandöken ilçesinde ot yüklü kamyon alev alev yandı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, otları boşaltarak su sıktı.

Yangın saat 22.00 sıralarında, merkez Palandöken ilçesinde Osmangazi Sağlık Ocağı yakınında  meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ot yüklü kamyon sağlık ocağı önünden geçerken henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. Otlardan yükselen dumanları görev vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Trafiğe kapatılan caddeden geçmekte olan park sulama aracından alevlere su sıkılarak, itfaiye gelinceye kadar alevlerin sıçraması engellendi. Kısa sürede gelen 4 ayrı itfaiye aracı alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Kamyonun ön tarafının hurdaya döndüğü yangında dumanların yükseldiği otları yola boşaltan itfaiye ekipleri su sıktı. Vatandaşların evlerin balkonundan ya da caddeden izlediği yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Belediye ekiplerinin caddeye yayılan otları temizlemesinden sonra mahalledeki yol ulaşıma açıldı.

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