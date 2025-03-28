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Kamyon ve tankerler yola çıkamayacak

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#İçişleri Bakanlığı#Kamyon#Tanker
Kamyon ve tankerler yola çıkamayacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 07:00

İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00’dan 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’e kadar bazı yollara girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların giremeyeceği yollar: “Anadolu (O4) otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar, Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı ilçesine kadar, D­-100 karayolu İstanbul ilinden Bolu ili Gerede ilçesine kadar, D­ - 750 karayolu Bolu ili Gerede ilçesinden Ankara iline kadar, İzmir ili istikametine; O5 (Gebze­İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D -200, D -260 ve D­ - 300 karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren, Antalya ili istikametine; D­650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren, D­ - 300 karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren.”   

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#İçişleri Bakanlığı#Kamyon#Tanker

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