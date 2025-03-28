Kamyon ve tankerler yola çıkamayacak

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların giremeyeceği yollar: “Anadolu (O4) otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar, Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı ilçesine kadar, D­-100 karayolu İstanbul ilinden Bolu ili Gerede ilçesine kadar, D­ - 750 karayolu Bolu ili Gerede ilçesinden Ankara iline kadar, İzmir ili istikametine; O5 (Gebze­İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D -200, D -260 ve D­ - 300 karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren, Antalya ili istikametine; D­650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren, D­ - 300 karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren.”