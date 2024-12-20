×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kamyon uçuruma yuvarlanmıştı.. Şoförün cenazesine sabah ulaşılabildi

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Şoför#Kamyon
Kamyon uçuruma yuvarlanmıştı.. Şoförün cenazesine sabah ulaşılabildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 14:33

Sivas'ta kamyonun dere yatağına devrildiği kazada şoför Gökmen Pınarbaşı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ekipler, cenazeye sabah ulaşabildi.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Zara ve Suşehri ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde meydana. Zara'dan Suşehri yönüne giden Gökmen Pınarbaşı yönetimindeki 52 K 027 plakalı kamyon, sürücüsü virajı alamayınca yaklaşık 100 metrelik uçurumdan dere yatağına düştü. Parçalara ayrılan kamyonun şoförü Pınarbaşı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve Suşehri Belediyesi ekipleri, sevk edildi. Ekipler, gece şartların uygun olmaması nedeniyle dere yatağına inemedi. Sabah saatlerinde tekrar harekete geçen ekipler, cenazenin bulunduğu yere yaklaşık 2 saatte indi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pınarbaşı'nın cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyon uçuruma yuvarlanmıştı.. Şoförün cenazesine sabah ulaşılabildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Şoför#Kamyon

BAKMADAN GEÇME!